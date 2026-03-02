Landskrona Bois testar två spelare

Två spelare besöker Landskrona Bois.

Det rör sig om Kota Sakurai och Alexander Robert.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois provar nytt inför säsongen. Klubben meddelar att de har två spelare på besök.

Det rör sig om Kota Sakurai, 26. Den japanske mittfältaren har erfarenhet från USA, Kanada och Litauen. Där till provspelar Alexander Robert som senast kommer från FC Rosengård i ettan södra.

Spelarna ska träna med Landskrona i veckan.

Landskrona Bois ställs mot Sandviken i svenska cupen på lördag.