Officiellt: Bååth och Källberg tar över IK Brage
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IK Brage har presenterat sin nya ledarstab.
Anders Bååth och Gustav Källberg bildar en tränarduo och kommer att dela på huvudansvaret för laget framöver.
Efter en tids sökande är IK Brage klara med sin nya tränarlösning. Klubben meddelar att Anders Bååth och Gustav Källberg tillsammans tar över ansvaret för A-laget.
Anders Bååth ansluter närmast från ett uppdrag som huvudtränare i Umeå FC, medan Gustav Källberg redan är ett bekant namn i Borlängeklubben efter sin tid som assisterande tränare.
Sportchefen Ola Lundin beskriver valet som ett genomtänkt beslut där klubben sett potential i båda tränarna. Enligt Lundin har dialogen pågått under en längre tid och mynnat ut i en lösning där de två delar på rollen.
– Det är två tränare tidigt i sina karriärer som verkligen vill ta nästa steg. Att de gör det tillsammans ser vi som en styrka, säger Lundin i ett uttalande på Brages hemsida.
IK Brage slutade på åttonde plats i superettan den gångna säsongen och hoppas nu att den nya tränarkonstellationen ska kunna ta laget vidare.
Den här artikeln handlar om: