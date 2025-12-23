Officiellt: Hedenquist klar för Gif Sundsvall

GIF Sundsvall presenterar ett nyförvärv.

Mittbacken Jakob Hedenquist ansluter från Umeå FC och har skrivit på ett långt avtal.

– Det känns väldigt bra att det äntligen är klart med en så anrik förening som GIF Sundsvall, säger han till klubbens hemsida.



GIF Sundsvall meddelar att Jakob Hedenquist är klar som ny spelare inför kommande säsonger.

Den 24-årige mittbacken kommer närmast från Umeå FC, som åkte ur superettan under den gångna säsongen. Men Hedenquist blir kvar i serien – i GIF Sundsvall. Kontraktet sträcker sig över de kommande tre säsongerna.

Sportchef Joel Cedergren är tydlig med varför valet föll på Hedenquist.



– Vi har letat länge efter en mittback som kan spela centralt i vår backlinje, och nu har vi hittat honom. Jakob har de egenskaper som krävs för att göra det väldigt bra i den rollen, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Med sin personlighet och erfarenhet kommer Jakob att vara en ledare, både i backlinjen och i omklädningsrummet. Vi har fått hit en duktig fotbollsspelare och en person som kommer att stärka vår kultur i laget.

Hedenquist själv ser fram emot nästa steg i karriären.



– Det känns väldigt bra att det äntligen är klart med en så anrik förening som GIF Sundsvall. Jag har alltid haft ett gott intryck av både klubben och staden. Projektet känns otroligt spännande och jag är extremt taggad på att dra igång 2026.

GIF Sundsvall slutade på elfte plats i superettan säsongen 2025.