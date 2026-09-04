Omskriva AIK-värvningen tvåmålskytt för Nordic United

Aziz Harabi ansluter till AIK nästa säsong.

Under fredagen gjorde det omskrivna nyförvärvet två mål när Nordic United bortaslog Östers IF.

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Nordic United har gjort flera bra resultat som nykomlingar i superettan. Laget ligger just nu femma i serien på samma poäng som fjärdeplacerade Östersunds FK på kvalplatsen, med en match mer spelad.

Under fredagen kom ytterligare en seger när Östers IF besegrades på bortaplan. Då blev Aziz Harabi stor hjälte med sina två mål för Södertälje-klubben, vilket även var 23-åringens första för säsongen.

Harabi blev nyligen klar för AIK och kommer ansluta till klubben inför nästa säsong. Värvningen har är däremot inte helt okontroversiell. Vänsterbacken hart tidigare i livet kommit i kläm med rättvisan, något som AIK adresserade i samband med att värvningen blev officiell.

”Vi har haft en öppen och ärlig dialog med Aziz om de lagöverträdelser som han dömts för och tagit sitt straff för. Vi ser givetvis mycket allvarligt på det, men är också av åsikten att alla som tar ansvar för de fel som begåtts, avtjänat sitt straff, känner ånger och skam och därefter börjat ett nytt liv, förtjänar en ny möjlighet och en nystart i livet”, sa AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett uttalande gällande saken.