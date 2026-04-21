ÖSK vände och vann mot IFK Norrköping

Då kunde hemmalaget vända och vinna.

Örebro SK tog emot IFK Norrköping under tisdagskvällen.

För hemmalagets del blev både Kalle Holmberg och Ahmed Yasin bänkas till förmån för tonåringarna Erman Hrastovina och Fabian Wahlström. För gästerna var Christoffer Nyman tillbaka efter att ha missat förra omgångens möte med Ljungskile på grund av sjukdom.

Efter 10 minuter av matchen kunde IFK Norrköping ta ledningen efter att just Christoffer Nyman efter ett drömmål från långt håll och gjorde sitt första mål för säsongen.

Men bara fem minuter senare kunde Samuel Wikman kvittera. Han blev utbytt i samma veta och in kom istället Ahmed Yasin.

– Ett klassanfall av Örebro, sa TV4:s expert Jiloan Hamad i sändingen.

Samme Yakoub kunde med tolv minuter kvar av ordinarie tid ge ÖSK ledningen. 2-1 blev också slutresultatet.

Startelvor:

Örebro SK: Ojrzynski – Söderström, Sandberg, Stenberg, Redenstrand – Wahlström, Ortmark, Ibrahimbegovic – Wikman – Yakoub, Hrastovina

IFK Norrköping: Krantz – Neffati, Opsahl, Eriksson, Sernelius – Nelson, Brönner, Prica – Aleksanjan, Nyman, Jemal