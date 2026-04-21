Stormatch i Örebro – kommer bevakas av drönare

Under tisdagskvällen tar Örebro SK emot IFK Norrköping på Behrn Arena.

Då kommer Polisen bevaka matchen med hjälm av drönare.

Drygt 9 000 biljetter är sålda till tisdagens möte i superettan mellan Örebro SK och IFK Norrköping, varav över 1 500 är bortafans.

Inför matchen har Polisen Bergslagen beslutat att använda sig av drönare i samband med matchen. Tillståndet gäller från 14:00 till midnatt under matchdagen.

Drönarna kommer bevaka stora delar av centrala Örebro samt Behrn Arena.

”Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott”, skriver Polisen Bergslagens på Polismyndighetens hemsida.

Det är inte första gången Polisen i Örebro väljer att använda sig av drönare. Redan i hemmapremiären mot Landskrona BoIS den 30 mars bevakades matchen av de flygande kamerorna.

Mötet mellan Örebro SK och IFK Norrköping har avspark klockan 19:00.