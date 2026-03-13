Supportarnas markering: ”Lägg ner daltandet”

Landskrona BoIS har tagit in flera spelare från rivalen Malmö FF.

Det uppskattas inte av klubbens supportar.

– Det får räcka nu, skriver supporterfalangen Läktardepartementet på Instagram.

Landskrona BoIS har en lång historia av att värva gamla Malmö FF-spelare. Den här vintern har Andre Alvarez Perez anslutit, samtidigt som Zakaria Loukili och William Åkesson har lånats in.

Nu sätter BoIS-supportrarna ner foten. Grupperingen Läktardepartementet menar i en kommuniké att den stora andelen spelare med MFF-koppling undervärderar Landskornas egna identitet.

”Relationer mellan klubbar är en naturlig del av modern fotboll. Lån, samarbeten och träningsmatcher förekommer överallt. Men någonstans måste det finnas en gräns där en klubb värnar sin egen identitet, stolthet och sina egna inreser. Där börjar problemet i det som just nu skyler mellan vår klubb och Malmö FF”, skriver man.

Kommunikén avlutas med en uppmaning till klubben.

”Det räcker nu. BoIS ska samarbeta med andra klubbar när det gynnar föreningen men aldrig på bekostnad av sin självständighet, sin stolhet eller sin identitet. Landskrona ska står på egna ben. Allt annat är helt enkelt inte acceptabelt. Lägg ner daltandet en gång för alla”.

Malmö FF och Landskrona BoIS möter varandra i en träningsmatch på Eleda stadion den 26 mars.