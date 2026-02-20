AIK besegrade Linköping i cupen

AIK tog andra raka segern i cup-gruppspelet.

Detta efter att ha vunnit över Linköping med 1–0.

Foto: Bildbyrån

AIK kom senast från en vinst mot Gefle IF i svenska cupen. Under fredagen ställdes ”Gnaget” mot Linköpings FC.

AIK såg till att ta ledningen efter att Nova Selin spelat fram Lisa Björk som gjorde hål på sin gamla klubb.

Linköping lyckades inte svara på baklängesmålet och matchen slutade 1–0 till AIK som därmed tog sin andra raka seger i cup-gruppspelet.

”Gnaget” ställs härnäst mot BK Häcken den 15 mars. Samma motstånd gäller för Linköping den 11 mars.