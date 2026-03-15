Blåvitt-stjärnans frustration: ”Vi har mycket att jobba på”

UPPSALA. IFK Göteborg föll i den 105:e minuten.

Lagets stjärna Tobias Heintz var missnöjd med varje aspekt av kvartsfinalen.

– Det är inte en bra match. Varken i första halvlek, andra halvlek eller förlängning, säger norrmannen efter uttåget.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg hade chansen att säkra en plats i Europa vid seger mot IK Sirius i kvartsfinalen av svenska cupen. Detta då ettan, tvåan och trean från den allsvenska säsongen var klara för semifinal.

Så blev det däremot inte. IK Sirius tilldelades en straff i den första förlängningshalvleken och Blåvitts uttåg var ett faktum efter 120 spelade minuter.

Efter matchen var IFK Göteborgs offensive stjärna Tobias Heintz besviken över lagets insats.

– Det är inte en bra match. Varken i första halvlek, andra halvlek eller förlängning. Det är ju självklart stor frustration hos alla. Vi har mycket att jobba vidare på att för att vara bland de bästa, säger Heintz efter förlusten i kvartsfinalen.

Trots Heintz frustration över det dåliga spelet har han svårt att sätta fingret på varför det blev en förlust i Uppsala.

– Jag tycker att det är svårt att veta. Att det blev dåligt på grund av det ena eller andra, jag vet inte. Om det är situationen att man är så pass nära att säkra redan idag, att kvalificera sig till Europa, jag vet inte. Det är svårt att säga vad det är, men det är ingen ursäkt till att vi spelade som vi gjorde.

Kan tvingas heja på stadsrivalen

I och med att IFK Göteborg slutade fyra i allsvenskan kan de trots allt säkra spel i Europa om lagen som slutade över dem i ligan tar hem svenska cupen. Det vill säga att Blåvitt tvingas heja på Hammarby, Mjällby eller till och med stadsrivalen Gais.

– Det är ju tyvärr så att vi måste heja på två lag som ska ta oss till Europa, säger Heintz och medger att det känns tufft att heja på rivalen från Göteborg:

– Om det tar oss till Europa får det vara. Det är vi som sätter oss i den här situationen så.

I semifinalerna är det Sirius som ställs mot Hammarby och Mjällby mot Gais. Matcherna spelas den 21-22 mars.