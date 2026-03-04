Brages miss – ingen biljettförsäljning

Brage ska spela en betydelselös match mot Örebro.

Men då har klubben missat att släppa biljetter.

Foto: Bildbyrån

Brage ska spela en match i svenska cupen mot Örebro SK. En betydelselös match för båda lagen gällande avancemang. Då stod Brage för en miss. De glömde släppa biljetter till matchen.

Under onsdagen fanns det inga biljetter till salu på klubbens hemsida. Det rapporterade Borlänge Tidning.

– Vi har nog glömt att ta tag i den frågan, sa klubbchefen Magnus Olsson till tidningen, sa klubbchefen Magnus Olsson och fortsatte:

– Tidigare har vi tagit en 50-lapp eller något. Kommer fan inte ihåg vad vi har sagt.

Olsson återkom med besked om att biljetterna släpps under eftermiddagen och kommer att kosta 150 kronor och han säger att missen ska bero på en intern miss.