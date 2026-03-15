DERBYELVAN: Dominans från Bajen – skrällen i Djurgården

Hammarby har kraftig fördel i derbystatistiken mot Djurgården sedan laget återvände till allsvenskan inför 2015.

När lagen nu möts i Svenska cupens kvartsfinal är det också dominans från Bajen i den gemensamma derbyelvan som FD:s utsände Casper Nordqvist traditionsenligt plockat ut, här i en 4-2-3-1-uppställning.

Foto: Bilbyårn

Warner Hahn

En av allsvenskans bästa målvakter och ohotad i Hammarby, vilket man inte kan säga om Jacob Rinne och Filip Manojlovic som ständigt tampas om att bli Jani Honkavaaras förstaval mellan stolparna. Hahn är komplett som målvakt och självskriven i den här elvan.

Hampus Skoglund

Hammarbys lateral är högaktuell för utlandet och borde vara likaså kring en plats i det svenska A-landslaget. Frejdig i offensiven och finfint samspel med Madjed på högerkanten. Djurgårdens kapten Adam Ståhl har varit sjuk på sistone och den tidigare långtidsskadade Piotr Johansson är nyligen tillbaka i hundraprocentigt slag, så Skoglund tar den här platsen på övertygande sätt.

Victor Eriksson

Ihop med Nahir Besara mest given här. Likt Skoglund landslagsaktuell och det är inte konstigt att robuste Eriksson ryktades till Kim Hellbergs Middlesbrough. En pjäs man inte flyttar på och livsfarlig i luftrummet.

Mikael Marqués

Erikssons gamle lagkamrat från Minnesota tror jag inte får starta mot Hammarby och därför är mitt val här så klart en skräll, men i mitt tycke är Marqués Djurgårdens bästa mittback och ska därför in här. Har en snabbhet som få andra och likt Eriksson ett djur i duellspelet. Hade gärna sett Honkavaara chocka genom att slänga upp Marqués som lågt sittande sexa för att punkta Besara på samma sätt som Aki Riihilahti gjorde mot Sebastian Eguren 2007 i matchen efter Egurens dubbla derbymål mot Dif – men utan de onödiga efterslängarna som finländaren ägnade sig åt. Marqués hade varit ett plåster på Besara vilket hade varit nödvändigt för att stoppa allsvenskans bästa spelare, men det känns inte som att Honkavaara tänker i de banorna och då kör jag Marqués i ordinarie rollen som mittback här.

Noah Persson

I hård konkurrens med Djurgårdens nya yrväder Max Larsson norpar Persson platsen här. Jag tycker sommarförvärvet från Young Boys som hade en tung höst nu sett väldigt bra ut under försäsongen. Med sina älgkliv äger han hela sin vänsterkant och har ett riktigt fint tillslag på bollen. Oturligt för Persson lär han aldrig ta en plats i landslaget med tanke på konkurrensen där med Gabriel Gudmundsson, Samuel Dahl och Daniel Svensson.

Matias Siltanen

Kunde likt Keita Kosugi och August Priske lämnat Djurgården för stora pengar i januari, men finländaren blev kvar. Lär lämna till sommaren efter sin succé men så länge den tekniskt skicklige innermittfältaren är kvar i allsvenskan är han given i en sådan här elva.

Markus Karlsson

I skadade Tesfaldet Tekies frånvaro är Karlsson ännu viktigare nu. Tvåvägsspelare och mångsidig i sitt spel. Kan mycket väl vara ett namn för såväl landslaget som utlandet framöver.

Montader Madjed

Den svenskfödde, irakiske landslagsmannen har ett driv med bollen som få andra i den här serien. Likt Arjen Robben och en ung Leo Messi har han en förkärlek för att vrida inåt i planen och lyckas med det trots att försvararna ofta vet vad som väntar. Ett ruggigt tillslag med sin vänster. Lär inte vara kvar i Hammarby särskilt länge till, inte minst om Irak löser VM-biljetten efter playofffinalen i Mexiko i slutet på månaden.

Nahir Besara

Allsvenskans bästa spelare i fjol, något jag tyckt att han varit under flera år nu. Nyss fyllda 35-åringen slutar aldrig att utvecklas och har nu under cupspelet snett otroligt bra ut. Besara har en fallenhet för att sänka Djurgården i derbyn och ska man tippa matchvinnare nu är Besara så klart i pole position.

Mikael Anderson

Om Besara är hela allsvenskans bästa spelare så får Mikael Anderson betraktas som Djurgårdens främste – något Hammarbys rekordaffär Victor Lind också ropade ut för mig. Nu är Lind partisk eftersom de spelade ihop i Midtjylland, men Anderson är den givne efterträdaren till fixstjärnan Tokmac Nguen och har också tagit över tröja nummer 10 från Saudiarabien-flyktande Nguen. Trivs bäst centralt men kan i derbyt få flytta ut till en fri kantposition för att Bo Hegland ska in centralt – så vi kör på samma sak i elvan här.

Kristian Lien

Hallå, var är Elohim Kaboré? Tja, det är hugget som stucket här – för med tanke på Paulos Abrahams skadehistorik mot slutet stod det mellan ivorianen och Djurgårdens Kristian Lien som värvats in för ett ersätta skytteligavinnaren Priske. Lien har imponerat så här långt och känns som en potentiell matchvinnare. Tiden i Groningen har varit lärorik och en intressant nummer 9-spelare som både är rörlig och stark i ett – samt näsa för mål. Kaboré får finna sig i rollen som inhoppare i den här elvan.