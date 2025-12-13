Svaret efter Hellbergs Middlesbrough-flirt: ”Självklart lockande”

STOCKHOLM. Kim Hellberg hann knappt landa i England förrän han pratade om att vilja värva med sig sin favoritmittback Victor Eriksson från Hammarby.

25-åringen själv är smickrad.

– Jag tycker det är kul att han gillar mig som spelare och jag uppskattar att han vill ha mig dit, säger Eriksson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg berättade i dagarna om hur han i vinter gärna hade sett Victor Eriksson i Middlesbrough, klubben han nyligen tog över efter säsongsavslutningen med Hammarby.

Det är inte förvånande. I såväl IFK Värnamo som Bajen hade Hellberg sin favoritmittback i sitt lag, ett namn som så sent som i juni fick chansen i det svenska A-landslaget.

När FD träffar Eriksson på Årsta en regnig decemberdag smickras han av Hellbergs ord.

– Jag tycker det är kul att han gillar mig som spelare och att han sagt det. Jag har själv inte sett det, men det är jättekul. Jag uppskattar att han vill ha mig dit, han är en jättebra tränare.

”Största scenen är England, självklart är det lockande”

Middlesbrough är för närvarande tvåa i Championship, vilket vid säsongsslut är en placering som skulle betyda uppflyttning till Premier League.

– Varje spelare har drömmar. Mina drömmar är att spela på den största scenen och det är ju England. Självklart är det lockande, säger Eriksson och tillägger:

– Men samtidigt är jag i Hammarby och trivs väldigt bra här. Vi är på en resa och det blir väldigt spännande nästa år.

Foto: Bildbyrån

En av Victor Erikssons främsta styrkor. Den muskulösa, vältatuerade kroppen mäter 192 centimeter och därmed känns han som klippt och skuren i den brittiska fotbollen. Eller?

– Det är du som säger det, konstaterar Eriksson och skrattar.

– Jag känner väl att det också passar mig, men jag vet inte, det är mycket som ska falla på plats för att det ska hända. Vi tar det senare i så fall.

Ska man tro sportchef Mikael Hjelmberg ska det mycket till för att Eriksson ska lämna Hammarby i vinter. När FD frågar huvudpersonen själv vad han vill svarar han snabbt.

– Jag är nöjd här i Hammarby, så det är inget jag funderar på överhuvudtaget, säger Eriksson.

Icke-frågan inför VM-playoffet: ”Jag tänker på min egen karriär”

Den 25-åriga mittbacken som förra sommaren värvades till Hammarby från Minnesota i USA ratades i samtliga tre VM-kvaltrupper under hösten, två gånger av Jon Dahl Tomasson och en av nya förbundskaptenen Graham Potter – detta alltså efter debutsamlingen under Tomasson i juni månad. Nu är Bajenstjärnan positivt inställd till Potter som ny tränare i jakten på en VM-plats.

– Han är en duktig tränare som varit i Premier League. Jag känner att han kommer in med mycket erfarenhet i landslaget. Jag hoppas att det går att lösa en VM-plats och att jag själv gör det bra så jag kan nypa en plats, det är målet.

Men det lär inte gynna dig att stanna i Hammarby i vinter och ha en hel försäsong i ryggen när Potter tar ut truppen till playoffet i mars. Är det något du tänker på?

– Nej, jag har inte funderat på det. Jag tänker på min egen karriär och utveckling, det är det viktigaste. Om jag sedan kommer med i landslaget beroende på om jag haft en hel försäsong eller inte här i Sverige… det spelar ingen roll.