“Det är nästan skrattretande – Mjällby gör vad de vill”

De gick rent i gruppspelet, drog ner byxorna på Malmö FF och lekte sig genom semifinalen mot Gais.

De regerande svenska mästarna Mjällby AIF kommer inte bara att vinna Svenska cupen och allsvenskan.

De kommer att vinna hela ”fucking Champions League”.

Okej, riktigt så långt är jag kanske inte beredd att sträcka mig, men det Blekinge-klubben håller på med nere på Listerlandet fortsätter att förvåna och överraska mig.

Efter fjolårets sensationella säsong med ett historiskt SM-guld och allsvenskt poängrekord har man förlorat ett gäng betydande spelare och gjort om i tränarstaben.

Noel Törnqvist har flyttat till Como, Herman Johansson till Dallas och Anders Torstensson har bytt huvudtränarrollen mot titeln teknisk chef.

I hans ställe har Karl Marius Aksum tagit över mästarna från Hällevik och fått med sig Fredrik Landén och Gerard Nash som hjälpredor.

När jag talade med doktorn i “visuell perception” inför den första gruppspelsmatchen i Svenska cupen var han tydlig med att hans Mjällby inte var redo att ta sig an den allsvenska säsongen.