Erik Botheim matchhjälte för MFF mot Varberg

Malmö FF har vunnit sin första tävlingsmatch 2026.

Detta efter att Erik Botheim gjort matchens enda mål mot Varbergs Bois i Svenska Cupen.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Malmö FF mot Varbergs Bois i deras första tävlingsmatch 2026.

Detta då man gjorde upp i gruppspelet av Svenska cupen, på Eleda Stadion i Skåne.

Efter en något svajig inledning av de Himmelsblå skulle Anders Christiansen bränna ett stort läge efter omkring tio minuter.

När en halvtimme fotboll hade spelats skulle dock ledningsmålet komma. Detta genom norrmannen Erik Botheim som enkelt slog in en frispelning från Christiansen i öppen bur.

I den andra akten hade MFF de hetaste chanserna men skulle inte lyckas sätta bollen i nät. Däremot höll man undan för hallänningarna och fick med sig tre poäng i cup-premiären.