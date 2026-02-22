Flera spelare saknas för AIK

AIK drar igång tävlingssäsongen.

Då saknas flera viktiga kuggar.

”Gnaget” tar emot Västrås SK kl 13:00.

Foto: Bildbyrån

AIK sparkar igång tävlingssäsongen under söndagen när dem ställs mot Västerås SK på Strawberry Arena.

AIK har presenterat sin trupp till cupmatchen och flera spelare saknas. Klubben meddelar att Victor Andersson, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Adrian Helm, Andreas Redkin, Sotirios Papagiannopoulos är skadade samtidigt som Abdihakim Ali är sjuk

Henry Atola, Emmanuel Gono, Sixten Gustafsson, Mohammed Shilla och Ibrahim Cissé är inte uttagna till matchtruppen.

Matchen mellan AIK och Västerårs har avspark 13:00.