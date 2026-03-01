BK Häcken besegrade VSK – går mot avancemang

BK Häcken besegrade Västerås SK i Svenska cupen och är nu i en god position inför gruppavslutningen.

Matchen slutade 4-1.

Foto: Bildbyrån



Matchen gäller greppet om gruppen efter att Häcken slagit Oddevold (2–1) och VSK besegrat AIK (2–0) i premiären. En seger för båda lagen skulle ge ett tydligt övertag inför den avslutande omgången i Svenska cupen.

Efter 20 minuter klev Mikkel Rygaard fram och pricksköt in 1–0 i krysset utanför straffområdet.

Dem första halvleken slutade 1-0 till hemmalaget.



Tidigt i den andra fick Gefvert iväg ett farligt skott som tvingade Berisha till en viktig räddning. Efter Häcken-slarv i försvaret där Etrit Berisha misslyckads med sitt uppspel kunde gästerna kvittera. Detta i den 54:e minuten genom Jens Magnusson.



Hemmalaget tog dock tillbaka ledningen snabbt. Efter ett välspelat anfall spelade Agbonifo fram Svanbäck till öppet mål som han enkelt kunde placera in i mål. Några minuter senare var Svanbäck tvåmålskytt. Han tog sig fram fint längst vänsterkanten och drog till ett avslut som gick in i mål bakom Fagerström.



Med några minuter kvar av matchen utspelade sig tråkiga bilder på Hisingen. Västerås SK:s Diallo, som byttes in i paus, tvingades lämna planen på bår med ett hårt lindat knä. Han såg märkbart bekymrad ut och höll händerna för ansiktet.



I den 89:e minuten var VSK ytters nära en reducering. Magnusson fick till ett avslut som gick strax utanför den bortre stolpen.



Matchen slutade tillslut 4-1 För Häcken räcker det nu med kryss nästa helg mot AIK för att avancemang till åttondelsfinal ska säkras.



Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Wembangamo, Hammar, Helander, Lundkvist – Andersen, Ryggard – Agbonifo, Svanbäck, Ngabo – Lindgren

Västerås SK: Fagerström – Magnusson, Nsabiyumba, Bonde – Gefvert, Ring, Diagne, Magnusson – Gunnarsson, Seidouvy, Hellisdal