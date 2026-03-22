Här är startelvorna i cupsemifinalen

Fyra lag ska bli två.

Först ut är semifinalen mellan Hammarby och IK Sirius.

Matchen har avspark klockan 13.30.

Efter att ha besegrat Djurgården respektive IFK Göteborg i kvartsfinalerna har Hammarby och IK Sirius tagit sig till semifinal.

I dag kommer de två allsvenska klubbarna att göra upp om en plats i maj månads cupfinal, där man kommer att ställas mot vinnaren i matchen mellan Mjällby AIF och Gais.

Under fjolårets allsvenska möten mellan ”Bajen” och Uppsalaklubben vann båda lagen sina hemmamatcher. I Stockholm skrevs siffrorna till 3-2 och i Uppsala 3-1.

Värt att notera från dagens startelvor är att Hammarbys nyförvärv från Brommapojkarna, Victor Lind, får göra sin första start i den grönvita tröjan.

Startelvor:

Hammarby: Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Adjei, Besara – Madjed, Abraham, Lind.

IK Sirius: Celic; Krusnell, Anker, Soumah, Castegren – Lindberg, Heier – Bjerkebo, Nartey, Jönsson – Ure.