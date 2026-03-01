Malmö FF tog klar seger mot Karlstad

Malmö FF tog en stabil seger borta mot Karlstad i Svenska cupen.

Matchen slutade 4-0.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF, som vann premiären mot Varberg, ställdes mot ett Karlstad som föll mot Halmstad i första omgången. I startelvan ersatte Theodor Lundbergh Gabriel Busanello.

Karlstad skapade flera chanser där Oskar Alvers var nära att näta men Pontus Jansson tvingades till en viktig brytning.



Efter 35 minuter visades Karlstads lagkaptenen Nilsson King ut efter att ha fällt Erik Botheim.

Med en man mer tog MFF över. Kort därefter nickade Botheim in 1–0 och gav gästerna ledningen. Före paus ökade bortalaget på till 2–0 genom Anders Christiansen.

I den andra halvleken fortsatte MFF att trycka på och efter ett snabbt anfall kunde Arnor Sigurdsson rulla in 3–0 i tom bur. Erik Botheim kunde efter en timme spelad nicka in 4-0.



Slutresultatet skrevs till 4-0 vilket sätter MFF i en bra position inför den sista gruppspelsmatchen nästa vecka.

Startelvor:

IF Karlstad: Karlsson – Jatta, Beko, Rhöse, Nilsson King, Tagoe – Bellman, Miguel, Alfonsi, Alvers – Carström

Malmö FF: Olsen – Karlsson, Jansson, Rösler, Lundbergh – Ali, Karabelyov, Busuladzic, Sigurdsson – Christiansen – Botheim