Oliver Berg målskytt – när BP vann

IFK Skövde gästades av Brommapojkarna svenska cupens gruppremiär.

Då vann Stockholmsklubben med 3-0.

Brommapojkarna och IFK Skövde drabbade samman i premiäromgången av svenska cupens gruppspel.

En match som till en början var målfattig övergick till en allt mer intensiv andra halvlek.

I den 47:e minuten satte Mads Hansen 1-0-målet till BP. Dryga kvarten senare utökade Kamilcan Sever till 2-0. Dessutom fick Oliver Berg göra sitt första tävlingsmål sedan flytten till Brommapojkarna. Norrmannen nätade på straffspark och matchen slutade 3–0 till BP.

Näst på tur för BP väntar Falkenberg och IFK Skövde ställs mot Djurgården.