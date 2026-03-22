JUST NU: Så ställer Mjällby och Gais upp i cupsemifinalen

Fyra lag ska bli två.

Mjällby AIF eller Gais kommer att ta sig till finalen av Svenska cupen 2026.

Matchen har avspark klockan 16.00.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha besegrat Malmö FF respektive AIK i sina kvartsfinaler har Mjällby AIF och Gais tagit sig till semifinal i Svenska Cupen.

Där kommer man att göra upp om vem som ställs mot Hammarby eller Sirius i maj månads final.

Under fjolårets allsvenska möten spelade man oavgjort i årets första match innan Mjällby AIF tog tre poäng i Göteborg i augusti.

Värt att notera från startelvorna är att Gais byter målvakt och ställer Kees Sims i mål, samtidigt som lagkapten August Wängberg spelar från start.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder: Iqbal, Norén, Pettersson, Granath, Kjaer, Gustavsson, Gustafson, Manneh, Stroud, Bergström.

Gais: Sims; Wängberg, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Holmén – Andersson, Ekong, Niklasson Petrovic.