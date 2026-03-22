JUST NU: Så ställer Mjällby och Gais upp i cupsemifinalen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fyra lag ska bli två.
Mjällby AIF eller Gais kommer att ta sig till finalen av Svenska cupen 2026.
Matchen har avspark klockan 16.00.
Efter att ha besegrat Malmö FF respektive AIK i sina kvartsfinaler har Mjällby AIF och Gais tagit sig till semifinal i Svenska Cupen.
Där kommer man att göra upp om vem som ställs mot Hammarby eller Sirius i maj månads final.
Under fjolårets allsvenska möten spelade man oavgjort i årets första match innan Mjällby AIF tog tre poäng i Göteborg i augusti.
Värt att notera från startelvorna är att Gais byter målvakt och ställer Kees Sims i mål, samtidigt som lagkapten August Wängberg spelar från start.
Startelvor:
Mjällby AIF: Wallinder: Iqbal, Norén, Pettersson, Granath, Kjaer, Gustavsson, Gustafson, Manneh, Stroud, Bergström.
Gais: Sims; Wängberg, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Holmén – Andersson, Ekong, Niklasson Petrovic.
Den här artikeln handlar om: