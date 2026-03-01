JUST NU: Djurgården gör flera förändringar mot Skövde

IFK Skövde tar emot Djurgårdens IF i Svenska cupen.

Avspark 17.00.



Djurgården föll överraskande mot Falkenberg i premiären och är nu piskat att vinna mot Skövde borta. Vid poängtapp riskerar laget att slås ut, då BP leder gruppen på sex poäng efter dagens seger mot Falkenberg.

Tränaren Jani Honkavaara gör flera förändringar i startelvan. Bland annat startar inte Mikael Andersson, Marques och Okkels. I övrigt gör Djurgården ett målvaktsbyte där Filip Manojlovic startar i stället för Jacob Rinne.



Startelvor:

IFK Skövde: Norrgård – Klebe, Saran, Axelsson, Olsson – Korpås, Abraham, Korpås – Abraham, Salihovic, Abdalrahman



Djurgården: Manojlovic – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Findell, Siltanen – Zugelj, Hegland, Fallenius – Lien