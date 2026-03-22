JUST NU: Mjällby vidare – ställs mot Bajen i cupfinalen

Foto: Bildbyrån

Den sista finalplatsen i svenska cupen stod på spel när de regerande allsvenska mästarna Mjällby AIF tog emot Gais på Strandvallen.

Inför matchen gjorde Gais-tränaren Fredrik Holmberg en förändring på målvaktspositionen. Kees Sims vilades i i kvartsfinalen men vaktade stolparna under semin. Därtill var lagkaptenen August Wängberg tillbaka för Göteborgsklubben.

Otäcka scener uppstod efter knappa kvarten när Maif-spelaren Villiam Granath sparkade Gais Matteo De Brienne när den sistnämnde försökte nicka bort en boll.

Efter en halvtimme spelad på Strandvallen bröt hemmalaget dödläget. Mittbacken Tom Pettersson avlossade ett skott som hittade in i krysset bakom Sims.

I slutet av den första halvleken fälldes Jeppe Kjær av De Brienne och Maif kunde utöka på straffspark genom Elliot Stroud.

– Den satt fint där. Den kom perfekt för att i alla fall försöka hitta första krysset och överraska målvakten så det var skönt, sa Pettersson om sitt mål i halvtid i Expressens sändning.

I den andra halvleken utökade Mjällby. Jacob Bergström fick iväg ett skott från obekväm vinkel som hittade in i Gais-kassen.

Mjällby höll tätt i återstoden av den andra akten och det står klart att Blekingeklubben ställs mot Hammarby i cupfinalen. Lottningen om vem som får hemmaplan sker imorgon, måndag.

Finalen spelas den 14 maj.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Norén, Pettersson, Granath, Kjaer, Gustavsson, Gustafson, Manneh, Stroud, Bergström.

Gais: Sims – Wängberg, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Holmén – Andersson, Ekong, Niklasson Petrovic.