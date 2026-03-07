LIVE: Hammarby – Östers IF

Svenska cupens gruppspel ska avslutas.

Hammarby tar emot Östers IF på 3 arena.

FotbollDirekt är på plats och liverapporterar från matchen.

Svenska cupens gruppspel har nått sin sista omgång och i Stockholm gör Hammarby IF och Östers IF upp om gruppsegern.

Inför matchen toppar Bajen gruppen med maximala sex poäng, medan Smålandsklubben placerar sig strax bakom med fyra poäng.

Kryss räcker således för att Hammarby ska ta sig vidare till kvartsfinal, medan Östers IF måste vinna i fall man vill ta sig vidare.