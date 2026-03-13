MFF-stjärnans kamp mot klockan: ”Har några minuter i mig”

Otto Rosengren väntas missa kvartsfinalen mot Mjällby AIF.

Men hoppet är det sista som lämnar MFF-mittfältaren.

– Man har fått ta sig igenom det men det har ändå gått bra, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Malmö FF:s Otto Rosengren har haft en tuff försäsong. 22-åringen ådrog sig en skada under våren och har missat gruppspelet i svenska cupen. 22-åringen menar att det har varit tufft att inte kunna spela men att han är på bättringsvägen.

– Det känns väl bra ändå, tycker jag. Jag har varit i gång med laget sedan i torsdags förra veckan så vi får väl se om jag blir uttagen till match men det har känts bra tycker jag, säger Otto Rosengren till FotbollDirekt och tackar för stödet från klubben under tiden han återhämtat sig:

– Det är klart det har varit tufft. Det var längesen jag lirade en match och har varit borta ett tag nu. De har försökt hjälpa mig att hålla huvudet högt och kämpa på i gymmet och de är glada att jag är tillbaka nu. Man har fått ta sig igenom det men det har ändå gått bra tycker jag. De har sagt att det får ta sin tid så länge jag blir frisk. Det är skönt att ha haft det stödet.

Rosengren deltog på MFF:s träning under torsdagen och medger att han känner av frånvaron från matchspel.

– Det är inte samma att vara i gymmet och cykla utan det är lite annorlunda att komma ut på planen och det tar lite mer på kroppen. Det tar sin lilla tid att få tillbaka rytmen och att kroppen känner sig fräsch efter träningarna. Jag behöver fortfarande jobba upp formen ännu mer men det kommer att komma så småningom med träningar och match.

Positiv trots tränarens ord

MFF-tränaren Miguel Ángel Ramírez har tidigare förklarat att Rosengren tränat men kommer inte att spela kvartsfinalen borta mot Mjällby.

– Han är inte redo att spela men han är i full träning, sa Ramírez till Fotbollskanalen.

När FotbollDirekt frågar spelaren i fråga är han allt mer optimistisk än sin tränare. 22-åringen känner själv att han kan vara med och bidra – om det så bara är ett inhopp.

– Jag har ju tränat liksom och känner att man kanske kan göra något inhopp men vi har inte pratat så mycket om det. Vi får se nu hur vi gör, om jag blir uttagen till matchen eller inte. Jag skulle kunna ha några minuter i mig, säger mittfältaren.

Malmö FF har trots tre segrar i gruppspelet inte lyckats knipa hemmaplansfördel i kvartsfinalen. MFF kommer att drabba samman med de regerande allsvenska mästarna Mjällby borta på Strandvallen. För Rosengrens del blir mötet extra speciellt då det är mot hans gamla klubb.

– Det är klart att det är en speciell match och en rolig match att lira. Sedan hade det inte spelat någon roll om vilka vi hade mött, jag hade ändå velat vara med och bidra. Det var längesen och jag har saknat det väldigt mycket att vara med och lira och åka med laget på bortaresor och hela den biten.

Gör det något extra med dig att det är mot just Mjällby?

– Nu har man mött dem några gånger men det är klart det är lite mer känslor när Mjällby står på andra sidan. Det är ändå där jag spelade väldigt länge och där min karriär började ta fart kan man väl säga, avslutar Rosengren.

Otto Rosengren anslöt till MFF 2023 och har hittills gjort totalt åtta mål och elva assist på 96 matcher.

Kvartsfinalen mellan Mjällby och Malmö FF startar 15.15 på lördagen.







