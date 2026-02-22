Riveiro efter fiaskot: ”Glad över att se laget försöka”

AIK gick på en ordentlig plump i cuppremiären mot Västerås.

Gnagets tränare José Riveiro är lågmäld efter matchen.

– Vi har samma frågetecken som om vi hade förlorat med 3-0, säger han efter matchen.

Foto: Bildbyrån

AIK fick en mardrömsstart på tävlingssäongen 2026. Gästade Västerås vann med 2-0 och det kommer krävas ett mindre mirakel om Gnaget ska ta sig vidare till slutspelet.

”Gnagets” tränare José Riveiro är missnöjd med resultatet men menar att hans lag gjorde en okej första halvlek.

– Båda lagen efterlevde sin matchplan i den första halvleken, men på olika sätt. VSK var väldig aggressiva i sin press och vi hade svårt att hantera den. Båda deras mål kom till i samband med situationer där de pressar oss, säger Riveiro på en presskonferens efter matchen.

Han fortsätter:

– Om jag ska vara ärlig tycker jag inte att det är ett 0-2-insats i första halvlek. Men resultatet är vad det är. Vi försökte få mer kontroll med Axel (Kouame) på planen i den andra halvleken. Men deras andra mål gjorde det svårare.

”Vi försöker fortfarande att spela den typen av fotboll som vi vill spela”

På lördag ställs AIK mot Oddevold på bortaplan. En match som AIK är tvingade att vinna om något som helst hopp om cupslutspel ska vara aktuellt.

– Just nu har vi samma frågetecken som om vi hade förlorat med 3-0. Jag är glad över att se laget försöka. Vi försöker fortfarande att spela den typen av fotboll som vi vill spela. Vi måste fortsätta med det som vi gör bra och bli bättre på det vi gör sämre.

Med Eskil Edh borta har AIK inga renodlade vänsterbackar att tillgå i truppen. Den positionen har fyllts av mittfältaren Stanley Wilson under försorgen och han fick även chansen i cuppremiären.

Det har höjts röster om att AIK borde värva en vänsterback. I dagsläget vill inte José Riveiro fokusera på vilka som kan skriva på för klubben.

– Det handlar om matchen vi spelade idag och idag spelade Stanley. Vi måste respektera hans insats. Jag har fullt fokus på spelarna som vi har idag. Jag vet inte vad som kommer hända imorgon eller i framtiden. Hundra procent av min energi är på spelarna som vi har idag, säger han.

AIK reser till Uddevalla för att möta Oddevold lördag den 28 februari. Veckan därpå väntar BK Häcken på hemmaplan.