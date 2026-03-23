”Skulle vi torska finalen är prestationerna helt i onödan”

Mjällby AIF är ett mycket kompetent fotbollslag.

Frågan är dock om de någonsin har varit bättre?

– Det är lite ointressant tänker jag, det är bara att jobba vidare, menar Tom Pettersson.

Efter att ha tagit sig igenom gruppspelet och en kvartsfinal mot Malmö FF tog fjolårets svenska mästare, Mjällby AIF, emot Gais på Strandvallen under söndagen.

En plats i finalen av Svenska cupen stod på spel och när domaren blåste för fulltid hade Karl Marius Aksums lag gjort tre mål framåt, hållit tätt bakåt, och säkrat en historisk andra finalplats i föreningens historia.

När FotbollDirekt frågar matchens första målskytt, Tom Pettersson, hur högt han rankar gårdagens prestation dröjer svaret något.

– Oj, vad svårt… Jag vet inte. Första halvlek kändes bra och de valde att inte pressa oss så mycket. De gav bort initiativet till oss och de är bra när de står i låga block, är disciplinerade och har ett jättebra kontringsspel. Men det kändes som att vi hade ganska bra koll på matchbilden och att den var till vår fördel. Sedan handlar det om att göra det tillräckligt bra mot ett tufft försvar, skapa målchanser och göra mål. När vi väl gjorde det så fick vi matchen dit vi ville ha den, och då blev det ju bra tillslut, säger Pettersson och skrattar.

Fanns det med i er gameplan att ni skulle skicka upp dig som anfallare och att du skulle skruva in bollen i krysset?

– Hehe, nej. Det hände väl bara. Det var mycket spel på kanterna när de låg lågt. Ibland är jag med och deltar i det spelet där ute men ibland känner jag också att det är bättre att jag drar in i boxen, för där är jag ändå bättre än många andra i vårt lag och de är bättre än mig där ute. Vigge (Gustafson) gjorde det ju svinbra i förarbetet och när bollen funderade jag inte så mycket. Jag kände att den kommer perfekt och att jag skulle försöka dra den mot första. Målvakten förväntade sig säkert inte det heller och det blev ju en tillräckligt bra träff även om han snuddar den med fingertopparna.

”Skulle vi torska finalen är de här prestationerna helt i onödan”

Efter Petterssons fullträff i minut 31 dröjde det en kvart innan nästa mål skulle falla. Upprinnelsen till detta var dock något märklig, då norrmannen Jeppe Kjær ställdes i ett friläge från halvplan. Det har 35-årige Pettersson fortsatt svårt att ta in.

– Jag fattar ingenting av det faktiskt. Vi hade bollen utanför egen box, sedan fick Manneh bollen felvänd på kanten, slog en passning och så var han fri. Jag fattade ingenting, förtydligar han.

Vad känner du kring straffsituationen?

– På den reprisen man såg efteråt var det svårt att se själva touchen men det är inte så att han (Matteo De Brienne) klagar direkt. Den är 99 procent solklar och det var ingen som klagade. Det tråkigaste var att han skadade sig efter den.

Efter att domaren blåste för straff tvingades Kjaer till byte med en befarad skada. Det gäller även Viktor Gustafson som utgick i pausvilan. Exakt vad status är på de två spelarna vet dock inte Pettersson när FotbollDirekt talar med honom.

– Både han och Viktor Gustafson har gjort MR i dag tror jag, så det dröjer nog lite (innan vi vet status), berättar han.

Med fem raka segrar i Svenska cupen, ett insläppt mål och 14 mål framåt har Mjällby AIF alltså tagit sig till en cupfinal. Med fjolårets guld och poängrekord i beaktning kan man fråga sig om de gulsvarta från Blekinge någonsin har varit bättre?

– Jag vet faktiskt inte. Man ska komma ihåg att vi har spelat de två senaste matcherna på gräs hemma på Strandvallen, även om det är två av Sveriges bästa lag vi har mött. Det blir någonting annat senare. Skulle vi torska finalen är de här prestationerna helt i onödan. Allsvenskan börjar snart, alla startar på noll och fjolåret hjälper ingenting. Vi fokuserar varje dag på att vi kan göra allting så mycket bättre. Gais gav ju oss matchbilden men det fanns delar i det vi hade kunnat göra mycket bättre. Det var inte så att vi radade upp sju målchanser i första halvlek. Sedan var vi bra på att vinna tillbaka bollen och ligga rätt i positioner vilket innebar att vi tryckte ner dem väldigt mycket. Så det är klart att det var många bra grejer men jag vet inte hur bra vi är. Det är lite ointressant tänker jag, det är bara att jobba vidare, säger avslutar Pettersson och skrattar.