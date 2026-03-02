Ställs mot gamla laget: ”Revanschlust”

Jacob Ouro Ortmark, 28, gjorde nio framträdanden i Hammarby.

Nu ställs ÖSK-spelaren mot sin gamla klubb i svenska cupen.

– Jag känner att det är en riktigt rolig utmaning, säger mittfältaren till NA.

Foto: Bildbyrån

Jacob Ouro Ortmark anslöt till Hammarby IF inför fjolårssäsongen. Tiden i Bajen kantades av att sitta på bänken och det blev bara nio framträdanden innan han gick till Örebro SK.

Under måndagen drabbar ÖSK och Hammarby samman. Ortmark ser fram emot utmaningen.

– Det ska bara bli roligt. Jag känner att det är en riktigt rolig utmaning. Alla vet att det är ett bra lag vi möter, och att det alltid är en ”hype” runt Hammarby. Höga förväntningar och allt sånt. Jag tycker att vi har bra ingångsvärden, bra förutsättningar att gå in med. Vi ska in och spela vår fotboll och utmana dem innanför linjerna, säger han till NA.

28-åringen känner, efter den tuffa tiden i Bajen, att han vill visa upp sig mot sitt gamla lag.

– Jag vill visa dem att här är jag i Örebro, det är mitt lag nu och det här kommer att bli riktigt bra. Jag har mött tidigare lag förut, och det finns alltid ett mått av någon form av revanschlust. Man vill bevisa sig, och den känslan finns nu också.

Matchen mellan Örebro och Hammarby startar 19.00.