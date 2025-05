Tio (!) spelare väntas missa Häckens cupfinal mot MFF

BK Häcken dras med enorma skadeproblem.

Nu väntas ytterligare en spelare missa torsdagens cupfinal mot Malmö FF.

Peter Abrahamsson har nämligen fått ett bakslag och ser ut att vilas, enligt Fotbollskanalen.

Ingen har nog missat att BK Häcken har drabbats av enorma skadeproblem under inledningen av den allsvenska säsongen. Häckens skadelista hittas Johan Hammar, Leo Väisänen, Brice Wembangomo, Jacob Barrett Laursen, Julius Lindberg, Amor Layouni, Srdjan Hrstic, Abdoulaye Faye, Zeidane Inoussa.

Inför cupfinalen mot Malmö FF under torsdagen meddelade Häcken ännu ett bakslag. Det visar sig nämligen att Peter Abrahamson, som nyligen var tillbaka i träning efter att ha dragits med diskbrock under en längre tid, har drabbats av ett bakslag och väntas vilas i finalen. Målvaktskollegan Andreas Linde, som har saknats med en lårskada under stora delar av vårsäsongen, är dock tillbaka i träning.

Cupfinalen mellan Malmö FF och BK Häckens spelas klockan 15:00 under torsdagen.