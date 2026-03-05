Västerås SK:s besked: Diallo blir borta ett tag

Västerås SK har åkt på ett bakslag.

Anfallstalangen Moussa Diallo tvingas till en tids frånvaro efter skadan i cupmatchen mot Häcken.

– Vi kommer inte se honom på planen på ett tag, säger tränare Alexander Rubin till VLT.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutskedet av cupmötet med Häcken som Västerås SK:s anfallare Moussa Diallo, 18, tvingades lämna planen på bår med ett lindat knä.

Nu bekräftar tränaren Alexander Rubin att talangen blir borta från spel en period.

– Det är jäkligt tråkigt, säger Rubin till VLT.

En magnetröntgen har dock visat att inget i knät är trasigt, vilket innebär att frånvaron inte väntas bli långvarig.

– Det betyder att det inte ska handla om någon längre frånvaro. Men han har svårt att stödja på knät och kommer behöva en återgång, så vi kommer inte se honom på planen på ett tag, säger Rubin.

Skadan är ett avbräck för Västerås, som just nu har problem på anfallspositionen där två renodlade nior saknas i träning.