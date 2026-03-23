Vill spela finalen i Solna: ”Bästa tillgängliga alternativet”

Hammarby och Mjällby har valt att skicka in en gemensam skrivelse till SvFF.

Detta angående cupfinalen, som man vill ska spelas på neutral plan.

– Vi kände att den här finalen ska vara så tillgänglig som möjligt för alla, säger Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson till FotbollDirekt.

Klockan 13.00 i dag skulle hemmaplansfördelen i finalen av Svenska cupen ha lottats.

En dryg halvtimme innan den skulle genomföras meddelade SvFF att lottningen skjuts upp. Detta med anledning av att de båda finallagen –Mjällby och Hammarby – har skickat in en gemensam skrivelse till förbundet. I denna uttrycker de ett önskemål om att finalen ska spelas på neutral plan, i detta fall Strawberry arena i Solna.

När FotbollDirekt når Jacob Lennartsson, klubbchef i Mjällby AIF, meddelar han att arbetet med skrivelsen påbörjades så sent som i går.

– Mjällby AIF och Hammarby IF hade ett samtal under kvällen i går, när vi kunde konstatera att båda lagen är i final. Det är två av Sveriges bästa fotbollslag och vi kände att vi ville göra finalen så bra det bara går. Då tänkte vi ur flera perspektiv. Dels lite sportslig rättvisa men framförallt tillgänglighet för supportrar. Vi kände att den här finalen ska vara så tillgänglig som möjligt för alla. Med den sportsliga rättvisan och att göra våra supportrar nöjda med en tillgänglig final enades vi om att försöka att hitta en neutral plan att spela på, säger Lennartsson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sedan föll det på Strawberry, då vi tyckte att det var det bästa tillgängliga där båda lagen kunde vara nöjda med valet.

När i tiden kom den här skrivelsen in till SvFF?

– Den kom i dag, på förmiddagen. Vi hade en diskussion i går kväll men vi behöver ha respekt för många intressenter, i form av supportrar, säkerhetsbitar och den sportsliga ledningen. Vi hade mycket interna diskussioner i både Hammarby och Mjällby för att göra alla så nöjda och glada som möjligt, så den kom in här nu på förmiddagen.

”Förbundet har varit kloka”

Hur ser du på att de, så pass snabbt, tar ställning till det och väljer att skjuta upp lottningen?

– Klokt. Det är viktigt att säga att det inte finns något beslut som är fattat, det är endast att cuplottningen skjuts upp för att ärendet ska utredas. Vi tycker att förbundet har varit kloka, lyssnat på klubbarnas önskemål och ska utreda frågan.

Har ni fått höra någonting om när ett eventuellt beslut kan fattas?

– Nej, tyvärr inte. Men det kommer säkert att prioriteras och komma ganska snabbt, avslutar Lennartsson.

Årets cupfinal mellan Hammarby och Mjällby AIF är planerad att spelas den 14 maj.





