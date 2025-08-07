Kusi Asare med klassmål mot Tottenham Hotspur

Under torsdagskvällen ställdes Bayern München mot Tottenham Hotspur i en träningsmatch.

Då fick svenske Jonah Kusi Asare hoppa in i med drygt 20 minuter kvar att spela.

Tio minuter senare slog han till med ett riktigt klassmål.

Det var med ställningen 2-0 som 18-årige Jonah Kusi Asare ersatte Harry Kane i kvällens träningsmatch mot Tottenham Hotspur på Allianz arena i München.

Ett par minuter senare fick han se 17-årige Lennart Karl göra 3-0 för de tyska mästarna – innan han själv skulle skriva in sig i målprotokollet.

Efter en tilltrasslad situation i straffområdet landade bollen på fötterna hos talangen i utkanten av boxen, till vänster. Då valde Kusi Asare att dra till med en skruvad bredsida – hela vägen in i den bortre gaveln. Ett riktigt snyggt mål från den tidigare AIK- och BP-spelaren.

Kusi-Asare with a fantastic goal to make it 4-0! ⚽ pic.twitter.com/sUeSSkuEdC — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) August 7, 2025

Bayern München vann matchen med 4-0 där Lucas Bergvall blev inbytt inför den andra halvleken.