Oavgjort mellan Malmö FF och Bröndby

Malmö FF träningsspelade mot Bröndby under lördagen.

Då blev det kryss nere i Skåne.

Hlin Eiriksdottir gjorde debut.

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Malmö FF och Bröndby träningsspelade under lördagen. Då fick MFF:s tre nyförvärv göra debut men bäst gick det för Hlin Eiriksdottir som slog till med mål i debuten.

Matchen slutade 1-1 efter självmål av Malmö-spelare.

– Vi vet om att vi har tappat spelare som visste hur vi ville spela fotboll. Nu har vi fått in flera nyförvärv och i dag ville vi se hur de, efter tre träningar, kommit in i det. Vi hade inga förväntningar på att det skulle sitta perfekt redan nu, utan vi börjar en resa med nya spelare som ska lära sig vårt spel och flera andra som behöver ta större plats än tidigare, säger Jonas Valfridsson via klubbens hemsida.