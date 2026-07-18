TRE PUNKTER: ”Bär AIK:s offensiv nu – har steppat upp”

SOLNA. Bersant Celina är borta. I stället är det nu ungtupparna i Gnaget som bär offensiven.

Vi såg Victor Andersson ligga bakom segern mot Mjällby senast och nu var Kevin Fillings och Taha Ayaris tur att agera regissörer bakom 2-0 hemma mot Gais.

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Talangerna bakom AIK:s seger

Mot Mjällby svarade Victor Andersson född 2004 för ett mål och en assist. Nu var det Kevin Filling född 2008 som stoltserade med samma siffror. Taha Ayari född 2005? Ett mål och en hockeyassist. Ni hör själva, det är talangerna som bär AIK:s offensiv nu. Läckert och kul att se hur de steppat upp efter VM-uppehållet och Bersant Celinas exit.

Gnaget med tredje raka – mer oroväckande i Gais-lägret inför Europa

För ja, det är inte bara talangerna som glöder i AIK. Laget har efter VM-uppehållet tre raka segrar och ser väldigt välmående ut. José Riveiro verkar onekligen fått i ordning på bygget de här matchfria veckorna och i skrivande stund är laget trea i allsvenskan bakom Sirius och Hammarby. Värre i Gais-lägret som visserligen inför AIK kryssat mot BP på bortaplan och hemmabesegrat Elfsborg, men det här var sannerligen ingen bra insats. Gais var aldrig nära poäng och ingen rolig uppladdning inför viktiga Conference League-kvalet på torsdag mot Nordsjälland.

Glädjeämnet i grönsvart – Vasic fick debutera

Det var knappt ett grönsvart glädjeämne den här lördagseftermiddagen – jo ett, att Nikola Vasic fick debutera. För efter dryga timmen spelad hoppade den långa anfallaren in på topp och det dröjde med andra ord inte många dagar efter den uppmärksammade sortin från Hammarby till att han nu direkt är inne i det för sin nya klubb. Jag tror Vasic kan bli superviktig för Gais den här sommaren och hösten. Viktigt därmed att få i gång honom direkt.