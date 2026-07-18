Spaniens träning ställs in efter oväder

Spanien och Argentina möts i VM-premiären.

Då ställs Spaniens träning in på grund av oväder.

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Spanien ställs mot Argentina i VM-finalen på söndag i New Jersey, USA. Inför stormötet drabbades det spanska landslaget under lördagen av ett oväntat bakslag.

Den planerade sista träningen fick ställas in på grund av ett kraftigt åskoväder. Spanien väntade i 45 minuter på att vädret skulle förbättras, men tvingades till slut avbryta planerna.

Spelarna fick i stället genomföra ett träningspass inomhus.

Argentina kunde däremot träna som planerat på sin anläggning, enligt spanska Mundo Deportivo.