Spaniens träning ställs in efter oväder
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Spanien och Argentina möts i VM-premiären.
Då ställs Spaniens träning in på grund av oväder.
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Spanien ställs mot Argentina i VM-finalen på söndag i New Jersey, USA. Inför stormötet drabbades det spanska landslaget under lördagen av ett oväntat bakslag.
Den planerade sista träningen fick ställas in på grund av ett kraftigt åskoväder. Spanien väntade i 45 minuter på att vädret skulle förbättras, men tvingades till slut avbryta planerna.
Spelarna fick i stället genomföra ett träningspass inomhus.
Argentina kunde däremot träna som planerat på sin anläggning, enligt spanska Mundo Deportivo.
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