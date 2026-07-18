Östersund slog Landskrona

Jabir Abdihakim Ali frälste Östersund i seger mot Landskrona.

– Man har saknat det, så det känns riktigt kul att vara tillbaka, sa målskytten till TV4.

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I den 37 minuten gav Jabir Abdihakim Ali Östersunds FK ledningen mot Landskrona BoIS. Landskronas målvakt Amr Kaddoura krockade med en lagkamrat när han gick ut för att plocka ner ett inlägg och tappade bollen. Abdihakim Ali höll sig framme i straffområdet och kunde raka in 1–0.

I den andra halvleken utökade Simon Marklund Östersunds ledning till 2–0, vilket också blev slutresultatet.

Segern innebär att Östersund klättrar upp på femte plats i tabellen. För Landskrona innebär förlusten samtidigt att laget missade chansen att på allvar haka på topp tre.

– Man har saknat det, så det känns riktigt kul att vara tillbaka. Jag har inte spelat på länge och ställer höga krav på mig själv. Framför allt är vi nöjda med de tre poängen. Vi är ett ganska nytt lag, men vi vet att vi är bra och vi är här för att tävla. Vi tar en match i taget och jobbar hårt, säger Jabir Abdihakim Ali till TV4 efter matchen.