Vasic öppnar upp – detaljen som störde i Hammarby

SOLNA. Nikola Vasic buades ut i sin debut som Gais-spelare av den stora AIK-publiken.

Nu öppnar forne Bajenspelaren upp om abrupta slutet i grönvitt och besvikelsen att han inte fick fler chanser efter sitt hattrick mot Örgryte i våras.

– Sådant tar ju på en spelare. Där tyckte jag att jag bevisade vad jag kan som spelare, men används jag inte känner jag inte jag har någon funktion, säger 34-åringen till FotbollDirekt.

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Bara dagar efter uppmärksammade flytten från Hammarby debuterade Nikola Vasic för sin nya klubb Gais borta mot AIK.

Vid underläge 0-2 hoppade Vasic in efter dryga timmen spelad – och buades kraftigt ut av AIK-publiken.

Vasic hade få bollar att jobba med mot ett klart bättre AIK men efter 0-2-förlusten är han ändå belåten med att få speltid igen.

– Absolut, absolut, nickar Vasic instämmande för FD och fortsätter.

– Korsbandsrehab i ett år och sedan ett halvår med väldigt lite speltid… klart det är skönt att vara på planen igen. Vi har många matcher att se fram emot med både allsvenskan och Europa, så det är kul.

Du öppnade upp i en första intervju med FD efter din exit från Bajen att du aldrig kände att du fick chansen – och i samma veva skrev jag en krönika om att det hela kändes ovärdigt från Hammarbys sida sett till hur länge din flytt till dina drömmars klubb hade byggts upp. Håller du med?

– Så här… det blir inte alltid som man tänkt sig. Bajen är min moderklubb, jag är uppväxt där och det var där jag blev spelaren som jag är i dag. Jag har varit på många Hammarbymatcher i mitt liv och klubben betyder väldigt mycket för mig, säger Vasic och fortsätter:

– Men får jag inte spela tar jag upp någon annans plats och då känner man ”vad gör jag här?”… jag vill spela fotboll, jag känner mig i bra form efter att jag tagit mig tillbaka (från långa skadefrånvaron efter allsvenska skytteligasegern i BP 2024), det är det som det bottnar i.

Vasic gjorde inte en enda start i Hammarby och trots sitt hattrick mot Örgryte i våras i sitt succéinhopp blev det ändå inte många chanser därefter.

– Sådant tar ju på en spelare. Där tyckte jag att jag bevisade vad jag kan som spelare, men används jag inte känner jag inte jag har någon funktion. Man vill inte bara träna, det vill ingen spelare. Jag vet själv att jag är en bra spelare.

Fick du nytt hopp när Henrik Rydström tog över efter Kalle Karlsson och hur löd den dialogen?

– Henke uppskattade mig väldigt mycket som person och vi hade en jättebra dialog, men efter några samtal var det ganska tydligt att jag inte skulle vara etta eller tvåa som forward och de hade samtidigt mycket respekt för att jag i slutet av karriären vill spela. Jag hade bra veckor under Rydström och tycker att han är en väldigt bra tränare.

Ni möter Hammarby på bortaplan om en månad, hur kommer det bli för dig?

– Det vet jag faktiskt inte. Vi får se hur det känns.