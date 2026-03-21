Agbonifo lämnar återbud i U21 – ersätts av Mjällby-talang
Häckens Jeremy Agbonifo tvingas lämna återbud till U21-landslaget.
Han ersätts av Mjällbys Ludvig Tidstrand.
Det svenska U21-landslaget ska spela EM-kval mot Montenegro och Italien i slutet av mars. I truppen fanns BK Häckens Jeremy Agbonifo.
Nu meddelar förbundet att yttern tvingas lämna återbud på grund av en skadekänning.
Ersättaren blir Mjällbys Ludvig Tidstrand. Det blir 20-åringens första kallelse till ett svenskt landslag.
Sveriges match mot Montenegro spelas den 27 mars och sedan mot Italien den 31 mars.
