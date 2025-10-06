Ayari och Bergvall kallas in till U21-landslaget

Taha Ayari och Theo Bergvall kallas in till U21-landslaget.

Detta för att ersätta Adrian Skogmar och Hampus Skoglund.

Foto: Bildbyrån

Det sker förändringar i Daniel Bäckströms U21-trupp.

Denna måndag så står det klart att Taha Ayari och Theo Bergvall kallas in till U21-landslaget.

AIK-mittfältaren och Dif-försvararen ersätter Adrian Skogmar (Malmö FF) och Hampus Skoglund (Hammarby IF).

Under landslagssamlingen väntar EM-kvalmatcher för U21-landslaget mot Italien och Polen.