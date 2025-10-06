Ayari och Bergvall kallas in till U21-landslaget
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Taha Ayari och Theo Bergvall kallas in till U21-landslaget.
Detta för att ersätta Adrian Skogmar och Hampus Skoglund.
Det sker förändringar i Daniel Bäckströms U21-trupp.
Denna måndag så står det klart att Taha Ayari och Theo Bergvall kallas in till U21-landslaget.
AIK-mittfältaren och Dif-försvararen ersätter Adrian Skogmar (Malmö FF) och Hampus Skoglund (Hammarby IF).
Under landslagssamlingen väntar EM-kvalmatcher för U21-landslaget mot Italien och Polen.
Den här artikeln handlar om: