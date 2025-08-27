Nästa vecka ger sig Sveriges U21-landslag in i kvalet till EM 2027.

Under onsdagen tar förbundskapten Daniel Bäckström ut truppen till matcherna mot Armenien och Montenegro.

Se hela den blågula truppen här!

Foto: Bildbyrån

Nästa vecka går det svenska U21-landslaget in i kvalspelet till EM 2027 i Serbien och Albanien.

Sverige inleder kvalspelet med att ta emot Armenien på Falcon Alkoholfri Arena den 5:e september innan man reser till Podgorica för att gästa Montenegro den 9:e september.

Utöver Armenien och Montenegro ingår Italien, Nordmakedonien och Polen i den grupp som Blågult har lottats in i.

Under onsdagen tog förbundskapten Daniel Bäckström ut den landslagstrupp som ska inleda EM-kvalet nästa vecka. Då står det klart att endast en debutant finns med i den blågula truppen, detta i form av Genesis Antwi från Chelsea.

Här är U21-landslagets EM-kvaltrupp

Målvakter: Elis Bishesari, Simon Eriksson, André Picornell.

Backar: Genesis Antwi, Bleon Kurtulus, Elison Makolli, Matteo Perez Vinlöf, Jonas Rouhi, Hampus Skoglund, Noah Tolf, Nils Zätterström.

Mittfältare/forwards: Jeremy Agbonifo, Amar Ahmed Farah, Roony Bardghji, Lukas Björklund, Amin Boudri, Markus Karlsson, Jonah Kusi-Asare, Ludwig Malachowski Thorell, Richie Omorowa, Adrian Skogmar, Momodou Sonko, Williot Swedberg.