Sveriges U21-landslag föll mot Qatar

Sveriges U21-landslag ställdes mot Qatar U23 i en vänskapsmatch under fredagen.

Efter två tidiga mål av Qatar förlorade Sverige med 2-1.

Sveriges U21 är nere i Kroatien för att spela två vänskapsmatcher. Under fredagen ställdes de mot Qatar.



***





Då fick de en tuff inledning. Redan efter en kvart låg Sverige under med 2-0.



Det första målet kom när Noureldan Tamer kom igenom det svenska försvaret och placerade in ledningsmål. Kort därefter utökade Moath Taha till 2-0.



Kort innan halvtid var Sverige nära att reducera två gånger om men bollen ville sig inte in i mål och Qatars målvakt stod för en bra räddning.



I början av andra halvlek fick Sverige straff. Då klev Richie Omorowa och kunde enkelt placera in ett läckert reduceringsmål.



Sverige hade flera farliga chanser i den andra halvleken, inte minst i slutet. Men målvakten stod för fina räddningar och Sverige kunde inte få in till en kvittering.



Matchen slutade 2-1.

Sveriges startelva: Elis Bishesari – Moutaz Neffati, Peter Amoran, Malcolm Jeng, Jonas Rouhi – Ludwig Malachowski Thorell, Wilmer Odefalk, Lukas Björklund (K) – Jeremy Agbonifo, Richie Omorowa, Amar Ahmed Fatah.