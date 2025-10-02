Kanga kallas in till U21-landslaget efter återbud

U21-lansalaget tvingas kalla in en ersättare.

Detta efter att Amar Ahmed Fatah lämnat återbud.

In i truppen kommer Jardell Kanga.

Foto: Bildbyrån

Jardell Kanga kallas in i den svenska U21-truppen inför EM-kvalet efter att Amar Ahmed Fatah lämnat återbud.

– Amar Ahmed Fatah väljer att lämna återbud. In i hans ställe väljer vi att kalla Jardell Kanga, som gjort det väldigt bra i Finland och varit bidragande till lagets serieledning. Det är en offensivt skicklig mittfältare som vi ser fram emot att se hos oss, säger förbundskapten Daniel Bäckström på SvFF:s hemsida.

Kanga, som spelar i Ilves Tampere, får därmed sin första uttagning till U21-landslaget.