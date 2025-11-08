Beskedet: Östman kallas in till U21-landslaget

Isak Brusberg tvingades lämna återbud till U21-landslaget.

Nu får Elfsborgs Leo Östman chansen och gör sin första samling med blågult.



Häckens 19-årige försvarare Isak Brusberg nominerades i veckan till U21-landslaget för första gången i karriären. Kort därefter kom bakslaget. En skada satte stopp, vilket tvingade honom att lämna återbud inför den kommande landslagssamlingen.

Daniel Bäckström har nu valt ersättare.



Elfsborgs Leo Östman ansluter till truppen och kliver samtidigt in i U21-sammanhang för första gången. 20-åringen har gjort tre mål och två assist på 16 allsvenska matcher under säsongen.

U21-landslaget spelar två bortamatcher under landslagsuppehållet. Nordmakedonien den 13 november och Armenien den 18 november.