40-åringen historisk – efter nollan mot Spanien

Kap Verdes målvakt Vozinha spikade igen mot Spanien.

Då mångdubblades hans antal följare på Instagram – från drygt 50 000 till 2 miljoner.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Kap Verde spelade sin första VM-match någonsin när man ställdes mot Spanien i Atlanta. Den afrikanska önationen bärgade en poäng efter att ha hållit 0–0, mycket tack vare den målvakten Vozinha.

Och hans insats gick inte obemärkt förbi. Under matchen valde den brasilianska TV-kanalen Cazé TV att exponera 40-åringens Instagram-konto, i hopp om att få flera att följa målvakten på plattformen.

Stuntet fick önskad effekt och Vozinha gick från drygt 50 000 följare till 2 miljoner i dagsläget.

– Det är galet, säger målvakten i en intervju efter matchen när han får ta del av siffrorna.

Vozinha, eller Josimar José Évora Dias som han heter officiellt, blev även den åttonde äldsta spelaren någonsin att spela ett VM. Därtill är han den äldsta målvakten någonsin att hålla nollan i sin VM-debut, enligt siffror från Opta.

Kap Verdes nästa match är mot Uruguay den 22 juni.