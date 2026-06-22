Argentina – Österrike: Truppnyheter och förväntade startelvor

Argentina och Österrike drabbar samman i VM.

Här är det senaste om truppstatus och förväntade startelvor.

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De regerande mästarna Argentina ställs mot ett formstarkt Österrike i en match som kan säkra avancemang för vinnaren. Båda lagen kommer från segrar i sina öppningsmatcher, men står inför olika utmaningar när det gäller skador och laguttagningar.

För Argentina handlar det om att finjustera ett redan vinnande koncept, med en mindre ändring i anfallet som kan ge ny dynamik. För Österrike innebär en potentiellt allvarlig skada på en nyckelspelare att tränare Ralf Rangnick tvingas till taktiska omdisponeringar i försvaret.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

Argentina rapporteras ha en nästintill fulltalig trupp, men det finns ett frågetecken kring vänsterbacken Nicolas Tagliafico. Han var på bänken i öppningsmatchen på grund av en skada och förväntas starta där även denna gång för att inte ta några risker.

Den enda förväntade ändringen från segern mot Algeriet är på anfallspositionen. Julián Álvarez imponerade med ett inhopp senast och ser ut att få chansen från start på bekostnad av Lautaro Martínez, i hopp om att ge anfallet ännu mer rörlighet bredvid Lionel Messi.

Argentina förväntad startelva (4-4-2): Emiliano Martinez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina – Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada – Lionel Messi, Julian Alvarez

Denna uppställning maximerar balansen mellan det stabila mittfältet från 2022-triumfen och en anfallsduo där Álvarez rörlighet kompletterar Messis genialitet. Försvaret är samspelt och svårforcerat, vilket ger den offensiva trion frihet att skapa chanser.

Österrike: Status i truppen och förväntad startelva

Österrike har drabbats av ett tungt avbräck då försvararen Stefan Posch ådrog sig en ansiktsskada i öppningsmatchen. Tränare Ralf Rangnick befarar en käkbensfraktur, vilket skulle innebära att turneringen är över för Posch. Detta tvingar fram förändringar i backlinjen.

Österrike förväntad startelva (4-2-3-1): Alexander Schlager – Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer – Marko Arnautovic

Med Laimer i en ny roll och Arnautovic som spjutspets får laget en annan dynamik. Försvaret leds av kapten Alaba, medan Sabitzer blir nyckelspelaren som ska länka samman mittfält och anfall i Rangnicks pressorienterade system.

Matchen mellan Argentina och Österrike startar klockan 19:00.

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