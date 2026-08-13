Uppgifter: Leicester City till salu

Leicester City har lagts ut till försäljning.

Enligt uppgifter kostar det 200 miljoner pund att köpa klubben.

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Leicester City har rasat i det engelska ligasystemet de senaste säsongerna. Nu väntar spel i League One samtidigt som klubben uppges vara till salu.

Enligt BBC har Leicester City lagts ut till försäljning för lite mer än 200 miljoner pund (2,5 miljarder kronor) av ägaren King Power.

Summan inkluderar Leicester Citys herr- och damlag samt hemmaarenan King Power Stadium och träningsanläggningen.

Utöver det ingår Leicesters systerklubb OH Leuven.

”The Foxes” har ägts av familjen Srivaddhanaprabha de senaste 16 åren och 2016 tog laget en historisk Premier League-titel.