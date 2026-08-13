Han har sedan SM-guldet med BK Häcken 2022 representerat två av Greklands största klubbar – men ändå aldrig varit aktuell för landslaget.

I en intervju med FotbollDirekt medger Alexander Jeremejeff att han blivit lite bortglömd hemma i Sverige samtidigt som han inte tror på en allsvensk återkomst i framtiden.

– Ska jag vara ärlig så har jag svårt att se det, berättar 32-åringen.

Foto: Bildbyrån

Dubbla SM-guld i Malmö FF och trippla succésejourer i BK Häcken med cupguld första och andra vändan samt SM-guld som avslutning på sista diton.

Men frågan är om inte såväl MFF som svartgula klubben från Hisingen kan sluta drömma om en comeback för Alexander Jeremejeff.

Anfallaren, som i vintras bytte Panathianikos mot rivalen PAOK, ser nämligen ingen framtid för egen del i allsvenskan.

– Det känns inte så. Jag trivs utomlands. Det är roliga matcher och ja, vi trivs jättebra, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är så klart svårt att se in i framtiden, egentligen är det omöjligt att svara på en sådan sak… men helt ärligt så har jag svårt att se mig i allsvenskan igen.

Efter tre år i Panathinaikos valde Jeremejeff att som Bosman skriva på för toppkonkurrenten PAOK i norra Grekland. En i sig känslig flytt från grönvita delarna av huvudstaden Aten till Thessalonikis svartvita gigant. Under våren gjorde svensken stor succé i sin nya klubb, men fick nöja sig med inhopp senast mot Anderlecht i Europa League-kvalet.

– När jag kom hit hade PAOK haft samma tränare under en längre period. Laget hade ett system som var väldigt inpräntat och klubben hade mycket framgång (vann ligan 2024). Nu är det väldigt mycket som är nytt, mycket som är annorlunda.

Ure ryktades till PAOK – Jeremejeffs svar kring framtiden i storklubben

Jeremejeff syftar på rumänska tränaren Răzvan Lucescu som efter fem säsonger i PAOK valde att lämna i somras för qatariska Al-Sadd. Ny på posten är i stället italienaren Alessio Lisci, som närmast kommer från Osasuna i La Liga.

Lisci valde alltså i första tävlingsmatchen för säsongen att sätta Jeremejeff på bänken (0-1 hemma mot Anderlecht för en vecka sedan) och det har kommit uppgifter nerifrån Medelhavet att mindre grekiska klubbar och även cypriotiska Apoel kan bli ny destination för Jeremejeff som inte skattas lika högt av Lisci som Lucescu gjorde.

Men Jeremejeff själv är förtegen kring sin framtid.

– Jag gör så gott jag kan här i PAOK. Det är väl det jag kan säga.

Det ryktades om Robbie Ure till PAOK innan det blev klart med Sevilla och ni påminner ju en del om varandra. Hur är det att höra att din klubb letar nya anfallare?

– Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Jag försöker fokusera på mig själv och göra det så bra som möjligt. Det är inte svårare än så egentligen.

Helt bortglömd i landslagsdiskussionen: ”Kanske är så…”

Jeremejeff är noterad för blott en landskamp och det 2019 under Janne Andersson på januariturnén. Trots att han vann allsvenskans skytteliga 2022 och spelat i grekiska toppskiktet sedan dess har han aldrig riktigt nämnts i landslagsdiskussionen. Har 32-åringen rentav gett upp en plats i Blågult?

– Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag har inte ens tänkt på det. Jag hade en jättebra vår i PAOK, men jag tänker inte så mycket på något annat än att prestera i klubblaget.

Namn som Isac Lidberg och även Mikael Ishak bollas upp som potentiella anfallsjokrar i landslaget, men det är knäpptyst kring dig. Känner du dig bortglömd?

– Det kanske är så… ja, jag kanske är lite bortglömd.

Europa League-playoff står på spel i kväll: ”Goda chanser att vända”

I kväll spelar PAOK returmöte mot Anderlecht i Belgien och grekerna ska försöka vända på 0-1-underläget från Toumba Stadium där Ludwig Augustinssons gäng gjorde matchens enda mål redan efter 16 sekunder.

– Jag tycker att vi var det bättre laget, så det var en tuff förlust. Vi dominerade men slarvigt så klart att släppa in ett mål efter bara några sekunder. Jag tror ändå att vi har goda chanser att vända på det här, avslutar Jeremejeff.

Matchen mellan Anderlecht och PAOK på Lotto Park sparkar i gång klockan 20:30 i kväll där vinnaren från dubbelmötet tar sig till Europa League-playoff.