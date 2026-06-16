Ayari fick mothugg av arabisk press – efter orden om Tunisien

Yasin Ayari mötte arabiska medier efter succématchen mot Tunisien.

Då skapade han irritation bland de samlade reportrarna.

Detta efter benämnt Tunisien som sitt ”andra hemland”.

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Yasin Ayari stod för två drömmål när Sverige besegrade Tunisien med 5–1 i VM-premiären i Monterrey. Matchen var extra speciell för Ayari, vars pappa kommer från den nordafrikanska nationen.

Efter matchen fick 23-åringen svara på frågor från arabiska medier gällande hans koppling till Tunisien. Då rörde han upp känslor bland de närvarande reportrarna. Detta efter ett känsligt ordval.

En reporter reagerade på att svensken benämnde Tunisien som sitt ”andra hemland” när han beskrev sin relation till landet.

”Ditt andra hemland?”, hörs en reporter säga i ett klipp från den arabiska nyhetssajten Winwins Instagram-konto.

Efter en kort stund av förvirring där en annan reporter hörs säga ”det är lugnt, det är lugnt”, väljer Ayari att beskriva Tunisiens som ”sin fars hemland” istället. Reportern framstår som mer nöjda med det ordvalet från 23-åringen.

Ayari får även en fråga om hans far ser negativt på att hans son gjorde mål mot hemlandet.

– Jag tror han är stolt över mig och det är det viktigaste. Men du får fråga honom om det, säger mittfältaren.

Sverige spelar sin nästa match i VM mot Nederländerna på lördag.