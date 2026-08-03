Uppgifter: Gustaf Nilsson tvingas träna på egen hand

Sju matcher blev det i fjol – i år ser det ut att bli noll.

Enligt belgiska uppgifter har Gustaf Nilsson uteslutits från Club Brugge.

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Gustaf Nilsson har det minst sagt tungt i Club Brugge. Efter en stabil debutsäsong sjönk svenskens status i klubben som en sten och under fjolåret blev det endast 58 minuters speltid.

Den här säsongen lär det inte bli mycket mer speltid. Enligt Het Laatste Nieuws har svensken uteslutas ur truppen och tränar istället på egen hand.

Club Brugge jobbar nu för att göra sig av med Nilsson. Redan under fjolåret hade klubben accepterat ett bud från turkiska Samsunspor, men svensken själv hade tackat nej då han endast vill gå till en klubb i de större ligorna.

Trots minimialt med speltid fick Gustaf Nilsson en plats i Sveriges VM-trupp. Han enda minuter i turneringen kom på stopptid i sextondelsfinalen mot Frankrike.