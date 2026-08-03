Klart: Jordan Henderson skriver på för Chelsea

Chelsea värvar ytterligare en rutinerad pjäs.

Jordan Henderson har skrivit på för Londonklubben.

– En enorm möjlighet som jag inte kunde tacka nej till, säger 36-åringen.

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Efter en längre tid av spekulationer är det nu klart. Jordan Henderson kommer representera Chelsea framöver.

Mittfältaren har kritat på ett kontrakt över två säsonger.

– Med tanke på klubbens storlek, tränaren, som jag har stor beundran för, och spelarnas kvalitet var det här en enorm möjlighet som jag inte kunde tacka nej till, säger han till klubbens hemsida.

Jordan Henderson var en viktig pelare för Liverpool mellan 2011 och 2023. Under sina tolv säsonger i klubben vann han både Premier League och Champions League som lagkapten.

2024 lämnade mittfältaren Liverpool för saudiska Al-Ettifaq. Efter sejourer i Ajax och Brentford är 36-åringen nu klar för Chelsea. Värvningen kommer kort efter att Londonklubben gjort klart med en annan engelsk veteran i form av Danny Welbeck.