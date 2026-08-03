Djurgårdens överkörning – tre mål på 28 minuter

STOCKHOLM. 13 minuter tog det.

Sedan hade Djurgården gått upp i en 2-0-ledning hemma mot Västerås SK.

3-0 kom innan halvtimmen var spelad.

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Nykomling i allsvenskan, ändå på sjätte plats efter halva serien spelad.

Men under måndagskvällen på 3Arena var Västerås chanslösa från start.

Djurgården var nära två gånger om direkt i inledningen och efter sex minuter kom ledningsmålet från, symobliskt nog, Västerås-sonen Patric Åslund som vräkte upp 1-0 i nättaket.

Åslund som slog igenom i just VSK firade lugnt och respektfullt mot sitt forna lag.

2-0 kom kort senare. Oskar Fallenius vände och vred i straffområdet, kom till skott och träffade stolpen. Påpassligt på returen högg Kristian Lien som en kobra och skickade in sitt nionde allsvenska mål för säsongen.

Västerås med rejäl mardrömsstart med dubbla baklängesmål efter bara 13 minuters spel i huvudstaden.

Värre skulle det också bli. Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl nickade in 3-0 i 28:e minuten.

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